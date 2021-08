Dopo l'inferno a Rio Vivo-Marinelle: «Grazie a chi ci ha salvato, ora la conta dei danni»

TERMOLI. Rio Vivo-Marinelle ha vissuto ieri uno dei giorni più brutti della sua storia, paragonabile a poche altre emergenze.

I residenti hanno avuto chiara la sensazione di essere letteralmente imprigionati dai vari fronti di fuoco, ma grazie all’opera incessante di tutti coloro che si sono adoperati, in testa i Vigili del Fuoco e tutte le varie unità, comprese le forze dell’ordine che non si sono affatto tirate indietro, la situazione è progressivamente tornata a una pseudo-normalità.

Uno dei cittadini, che ha avuto le fiamme quasi in casa, ha voluto ringraziare, anche a nome degli altri abitanti della zona, per il grande sforzo comune compiuto dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia e dai Vigili urbani.

«Sono stati tutti encomiabili - riferisce Danilo d'Onofrio - soprattutto alla luce delle difficoltà oggettive dovute alla scarsità di mezzi e personale, per giunta impegnato su più fronti in tutto il basso Molise.

Questo non cancella tutto lo schifo che c'è dietro, perché chiaramente questa gente non dovrebbe rischiare l .vita o ustioni, se i privati venissero obbligati a rispettare le leggi sulla pulizia dei propri terreni, e se l'amministrazione facesse la sua parte, tenendo pulite le aree pubbliche. Ora inizierà la conta dei danni, e come al solito concluderemo che sarebbe stato molto più semplice ed economico, fare pulizia preventiva».