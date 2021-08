Brucia un grosso cumulo di rifiuti sulla statale 16, problemi alla visibilità

CAMPOMARINO. Vigili del Fuoco all'opera sulla statale 16, in territorio di Campomarino, e ancora una volta ad alimentare il rogo sono elementi di degrado. A bruciare un grosso cumulo di rifiuti, quindi anche con una matrice ambientale, vista la dispersione di fumi nocivi nell'aria. Ben tre gli automezzi presenti del 115, per estinguere un incendo che stava creando non poche grane alla circolazione, vista la presenza del fumo denso e nero sulla carreggiata, con folate che ne minavano a intermittenza la visibilità.

A supporto dei pompieri, chiamati a uno sforzo estremo in queste ore, anche la Polizia locale di Campomarino.