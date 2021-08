Cadono calcinacci dal ponte dell'A14, chiusa la bretella di via Sangro

TERMOLI. Come se non bastassero le grane provocate dagli incendi, altra situazione critica e logico riverbero sulla circolazione, anche nella zona che da via Asia conduce nel quartiere di San Pietro, a Termoli. Parliamo della bretella denominata via Sangro, che passa sotto il ponte dell'A/14. Proprio lì c'è stata la caduta di calcinacci, che ha costretto a chiudere il transito. Numerosi i veicoli, anche mezzi urbani, che si sono trovati la strada sbarrata.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia.