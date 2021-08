TERMOLI. Come riferito dalla Capitaneria di Porto, grazie all’impegno di militari, anche della Guardia di Finanza, e di imbarcazioni private e dei relativi skipper, sono stati 97 i turisti tratti in salvo via mare ieri dalla spiaggia di Campomarino lido. Tra gli ospiti poi trasportati al PalaSabetta, l’Ansa ha intervistato una operatrice turistica: «Eravamo in pineta a Campomarino Lido per un aperitivo quando ci siamo accorte del fumo e di un incendio che si trovava piuttosto vicino. Abbiamo chiamato subito il 112 e sgomberato la pineta, aiutato i villeggianti a raggiungere la spiaggia, anche alcuni disabili». Così all'Ansa Aurora Fiordispina di Palermo, animatrice del Camping "La Pineta" di Campomarino. «Siamo corsi in spiaggia aiutando molti villeggianti - ha proseguito Aurora - ho soccorso non solo persone ma anche qualche animale, persino un coniglio. In spiaggia le fiamme erano sempre più vicine e non potevamo andare da nessuna parte. Eravamo circondati. Fortunatamente è arrivata la Guardia costiera. C'è stata un po' di apprensione. E’ nato tutto dall'esplosione di una piccola bombola da campeggio nella pineta. C'erano disabili, bambini sull'arenile - ha proseguito Aurora - noi animatori abbiamo cercato di aiutare, soprattutto le persone in carrozzina. Alcuni sono stati male».