Fiamme e danni al camping Marinelle, l'odissea della struttura turistica

CAMPOMARINO. Solo lo scorso 20 luglio pubblicammo un articolo dando spazio all'allarme lanciato da alcuni operatori turistici della costa di Campomarino, alla luce del disastro di ieri, è pervenuta una precisazione dal camping Marinelle, che ha subito danni ingenti.

«Domenica infernale a Campomarino lido: come già detto ieri dagli articoli vari che sono usciti sul disastro ambientale che ha divorato il polmone verde della città di Campomarino volevamo fare delle precisazioni visto che l'unico campeggio a subire nuovamente danni è stato il Marinelle come 15 anni fa.

Nella giornata di ieri in piena emergenza con carenza di mezzi e nel clou delle operazioni di spegnimento quando erano arrivati elicottero e Canadair il campeggio andava a fuoco.

Non ci sono parole in un momento come questo dove ogni uomo e mezzo può fare la differenza per quanti cittadini rischiano la vita per piromani che mai come quest'anno si stanno dando alla pazza gioia. Mi auguro che non si ripeta più un evento del genere».