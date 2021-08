Doppio scippo a Termoli e Petacciato con coppia in sella allo scooter

TERMOLI. Due episodi nella stessa mattinata, a Petacciato, in contrada Lemitoni, nuovo quartiere residenziale della cittadina bassomolisana, e poi a Termoli, in via Mascilongo. Una coppia che indossava caschi integrali in sella a uno scooter hanno scippato una collana d'oro indossata da una 80enne che si stava recando a casa di amici, anzi era appena entrata nella loro proprietà. Fulminea l'azione della centaura, che è scesa dalla moto e si è diretta dall'anziana, portandole via il gioiello e per fortuna non cagionandole ferite, se non solo un vero e proprio shock. Sull'episodio indagano i Carabinieri della locale stazione.

Sui social, più tardi, viene denunciato una dinamica identica da una cittadina termolese, con la madre che avrebbe subito le stesse malevole intenzioni dalla stessa coppia, sempre sullo scooter con casco integrale. In questa circostanza, lo scippo è avvenuto in via Mascilongo.