Incidente in viale Marinai d'Italia, giovane in gravi condizioni

TERMOLI. Ambulanza del 118 Molise intervenuta circa mezz'ora dopo la mezzanotte in viale Marinai d'Italia, sulla strada che collega via Corsica e il porto di Termoli, poco dopo la rotonda di Rio Vivo. Un motociclo, condotto da un giovane, poco più che ventenne, per cause al vaglio delle forze dell'ordine è finito a terra. Purtroppo, nell'impatto il ragazzo ha riportato un grave trauma cranico-facciale e dopo un primo trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Pescara, dove è stato intubato e attualmente è in stato di coma farmacologico.