Contrada Porticone, scatta l’allarme: avvelenate due colonie di gatti con cuccioli

TERMOLI. Il grande Antonio De Curtis, in arte Totò, soleva dire: «Più conosco gli uomini, più amo le bestie». Una frase, iconica, che rappresenta in pieno quanto la crudeltà e l’ignoranza umana possano creare un vortice di odio senza confronti. Tra le ultime situazioni in cui l’essere umano si è mostrato spregevole, c’è l’avvelenamento di due colonie di gatti in via Napoli e via Torino a Termoli.

Un vero e proprio sterminio che è avvenuto a fine luglio di quest’anno, con il macabro ritrovamento da parte di alcuni residenti che rifocillavano quotidianamente i felini: si tratta di due colonie in cui erano presenti sia gatte adulte che cuccioli. Tutti sfortunatamente deceduti in seguito all’avvelenamento.

L’allarme è partito proprio da queste due vie ed è stato diffuso su numerosi gruppi per le adozioni di cani e gatti: «Attenzione, a Termoli in via Napoli e via Torino sono state avvelenate due colonie con mamme e gattini – si legge nel messaggio sul gruppo di adozioni e smarrimento – Fate attenzione ai vostri gatti in zona. E segnalate individui sospetti qui sul gruppo per poi denunciare».

Qualche settimana fa, nella stessa zona, è stato segnalato l’avvelenamento di due gatte e dei loro cuccioli. Negli scorsi mesi, sempre in via Torino erano state rinvenute delle palline di naftalina sul muretto del giardino condominiale di alcuni palazzi presenti nella strada: circa una trentina di pillole, dalla classica forma arrotondata, bianche come il latte e dall’inconfondibile odore acre capace di entrare in gola e nei polmoni e dare l’impressione di sgretolarli, immediatamente rimosse da una residente che le ha scoperte prima che potesse creare danni seri a bambini o felini.

Al momento non sembra essere chiaro l’autore (o autori) del deprecabile gesto, ma la rabbia dei cittadini, soprattutto via social, è scoppiata in un tripudio di indignazione e colpevolizzazione nei confronti di chi ha compiuto un atto così vile. Oscure anche le motivazioni che hanno portato gli ignoti a compiere questa carneficina. L’unica certezza è che, sfortunatamente, non è la prima volta che gli umani se la prendono con i felini, indifesi, facendo loro del male senza motivo.

Avvelenare gli animali, è bene ricordarlo, costituisce un reato come stabilito dalle legge italiana. L’articolo 544 bis del codice penale, rubricato “uccisione di animali” recita:

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali”, recita:

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.