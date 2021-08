CAMPOMARINO. L’incubo degli incendi non ha mai fine, dal camping Marinelle, due roghi distruttivi a distanza di 14 anni (2007 e 2021) con danni per 4,1 milioni di euro complessivi (domenica scorsa 1,1 milioni il conto del rogo dopo le prime stime), ancora paura per le fiamme che sembrano non dare tregua.

Ieri, nel tardo pomeriggio, dopo il giorno 6 agosto è scoppiato l'ennesimo incendio al bosco Fantine, puntualmente dopo le 18, ormai dal giorno dell'incendio che ha distrutto la pineta e il campeggio Marinelle i Vigili del fuoco fanno interventi minimo 2 volte al giorno. Intervenuti anche i Carabinieri.

«Sinceramente adesso non possiamo lamentare vento di scirocco e punte di 40 gradi quindi sicuramente viene innescato da mano umana che ha qualche interesse a crearsi spazio incurante di mettere in pericolo i campeggi antistanti con o relativi clienti stanchi di essere sempre in pericolo e guardare con ansia quella parte di vegetazione a qualsiasi ora! Pensiamo sia il caso di trovare una soluzione oppure mettere un presidio fisso dei Vigili del fuoco visto quanti interventi sono stati fatti solo in quell'area! Nella pineta non si è verificato nessun altro focolaio mentre al bosco fantine sì! Come mai? – riferiscono dal camping - Cosa c'è sotto? Qualcuno deve rispondere di questi eventi continui. Inoltre manca completamente la pulizia del sottobosco e la sbarra perennemente chiusa con un lucchetto e il personale dei Vigili del fuoco ha difficoltà ad arrivare nei punti di fuoco. Chi autorizza a mettere una sbarra su un terreno comunale tra l'altro un bosco? Perché nessuno fa nulla? Perché tanta omertà o paura di cosa?

Altro punto dolente i parcheggi selvaggi che ancora ci sono sulla strada della pineta bruciata che porta ai campeggi! Ma questo incendio non ha insegnato nulla a nessuno? Vogliamo continuare a sfidare la sorte fino a quando non ci saranno vittime?»