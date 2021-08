Un'altra domenica da incubo: tromba d'aria a Campomarino lido, ombrelloni in acqua

CAMPOMARINO LIDO. Dal fuoco al vento, non c'è mai una domenica d'agosto tranquilla fin qui a Campomarino lido. Intorno alle 13.30 una tromba d'aria si è abbattuta sulla costa, nel tratto tra gli stabilimenti balneari La Vela e Conchiglia azzurra. Come è stato riferito sui social dai bagnanti presenti in spiaggia, "Pochi minuti di panico intenso». Ombrelloni volati in acqua, gente che scappava e tanta paura.