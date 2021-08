Incendio a Ururi, bruciano capannone di un carrozziere e l'isola ecologica

URURI. L'emergenza incendi non ha risparmiato il comprensorio di Ururi. Un grosso rogo ha devastato il capannone che ospita l'officina di un carrozziere e ridotto in fumo l'isola ecologica, colonna densa nerastra che si è stagliata in alto, visibile a chilometri. Nella zona c'era anche un serbatoio Gpl, per fortuna non raggiunto dalle fiamme. Sul posto i Vigili del fuoco.