Campomarino, gli incendi non fermano gli sciacalli: furti nelle case durante l'evacuazione

CAMPOMARINO. “Al peggio non c’è limite”: è questa l’espressione che, meglio di altre, si addice a ciò che è avvenuto a Campomarino nelle scorse ore. Nella giornata di ieri, seconda domenica di agosto flagellata dall’emergenza incendi, mentre le associazioni di volontariato, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine erano impegnate nelle operazioni di spegnimento dei fuochi che hanno distrutto gran parte della vegetazione, minacciando case e distributore di carburante e mentre intere famiglie di residenti e turisti sono stati fatti evacuare, gli sciacalli sono entrati in azione.

Approfittando della paura di chi ha visto le fiamme spargersi intorno alle proprie case, senza conoscere il proprio futuro, i ladri hanno messo in atto il loro blitz, perpetrando all’interno delle stesse con la sicurezza di trovarle vuote e di poter agire indisturbati, senza il rischio di poter essere scoperti, con la possibilità di essere scambiati per turisti o residenti intenti a recuperare qualche oggetto prima di scendere in strada per allontanarsi dalle fiamme.

Nel mirino dei furti è finita via Rosa Luxemburg, la strada centrale che porta al cavalcavia, dove le abitazioni sono state prese di mira dai ladri proprio in quei momenti di incredulità e terrore che hanno assalito il paese: indisturbati e con la sicurezza di non essere visti, hanno fatto razzie. L’amara scoperta è avvenuta non appena l’incendio è stato domato ed i proprietari hanno potuto fare rientro nelle rispettive case.