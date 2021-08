Accusa sintomi Covid e dolori, 24enne incinta al nono mese arriva in ospedale col feto morto

TERMOLI. Una ragazza di 24 anni accusa dolori alla 37esima settimana, dopo che da cinque giorni ha febbre e tosse, e si reca all'ospedale San Timoteo di Termoli. Purtroppo, l'esame effettuato dai ginecologi, che l'avevano visitata l'ultima volta il 2 agosto, rivela che il feto era morto, senza battito. La giovane donna, che non era vaccinata, è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva al Covid. Per questo è stata trasferita nel reparto multi-disciplinare del Cardarelli che si occupa di chi ha contratto il coronavirus, dove dovranno anche indurla al parto per la rimozione del feto.