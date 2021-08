Lupo sbrana un cane davanti ai proprietari, allarme tra San Giacomo e Termoli

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il 26 luglio la Coldiretti Molise ha lanciato un allarme, quello sui lupi, che andava a fare paio con l’emergenza cinghiali. Pandemia, siccità e incendi, a volte d’inverno allagamenti, per l’agricoltura del basso Molise davvero non c’è tregua.

L’associazione dei coltivatori diretti non ha menato il can per l’aia, anzi.

Basta considerare quanto successo due sere fa, un attacco subito da due amici, a spasso coi loro cani, per una sgambata di fine pomeriggio nell’agro tra San Giacomo degli Schiavoni e Termoli. E’ avvenuto lunedì scorso, verso le 19. Nemmeno il tempo di accorgersi di quello che stava accadendo, a 50 metri dalla coppia, hanno sentito i cani abbaiare, poi il piccolo Breton è stato prima aggredito, poi strattonato e infine lasciato senza vita sul sentiero. Gli uomini hanno corso dietro a cani e al lupo, un esemplare adulto, che poi si è dileguato.

Non è la prima volta che in quella zona sono stati avvistati lupi, a volte in due, a volte in sei, nella non lontana contrada Malecoste, nell’agro guglionesano che guarda a San Giacomo, teatro degli incendi di domenica primo agosto e lunedì 2 due agosto, addirittura branchi di almeno 10 esemplari sono entrati in alcune proprietà, col terrore di chi li ha notati, sorpreso a dire poco.