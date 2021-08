Gravi le condizioni della 32enne rimasta ferita sull'A14, trasferita in elicottero a Pescara Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Sono gravi le condizioni della 32enne milanese, V. M., rimasta ferita nello schianto avvenuto intorno alle 6, stamani, al km 467 dell’A14, in territorio molisano.

L’auto condotta dal marito, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud, è finita sul guardrail.

Nel violento impatto contro la barriera metallica, oltre ai danni ingenti alla vettura, è rimasta ferita, probabilmente mentre dormiva, la giovane moglie del conducente. Nella macchina anche la figlia di due anni. Marito e bambina sono usciti illesi, per la 32enne, invece, trasportata dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, un grave trauma cranico, con diverse fratture e un quadro clinico critico, da qui la decisione di trasferirla in eliambulanza all’ospedale di Pescara.

Trasferimento avvenuto già in mattinata, con la donna portata in ambulanza dal San Timoteo al luogo in cui è giunto l'elicottero del 118 Abruzzo, atterrato e poi ripartito dall'antistadio, con l'ausilio della Polizia municipale di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.