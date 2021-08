Intervento in via XX settembre Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Trambusto in pieno centro nella serata di giovedì 12 agosto. Un principio d'incendio scoppiato all'ottavo piano di Palazzo Narducci, in via XX settembre, ha seminato il panico, visto l'arrivo a sirene spiegate di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e dei Carabinieri della compagnia adriatica.

Per fortuna, l'intervento degli uomini del 115 hanno riportato dopo poco la situazione alla normalità. Solo pochi giorni fa c'era stata anche una fuga di gas, ma dalla parte di via Saverio Cannarsa, sempre a creare tensione in un isolato così ampio.

A causare il rogo il surriscaldamento di cavi elettrici in alcune scatole di derivazione, la squadra del Vigili del fuoco è intervenuta tempestivamente e ha messo in sicurazza l'appartamento evitando il peggio, tanto fumo sprigionato dai cavi.