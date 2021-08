Scontri tra auto e scooter in via Corsica e via Asia: feriti 25enne e una 28enne

TERMOLI. Due incidenti in pochi minuti a Termoli, sempre col copione auto contro scooter. Nel primo, in via Corsica, ad avere la peggio una 28enne, trasportata dal 118 Molise al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, con escoriazioni su gambe e braccia. Poco dopo, in via Asia, un altro sinistro con ferito un 25enne, lieve trauma cranico ed escoriazioni, anche lui portato nella divisione di emergenza del nosocomio di viale San Francesco. Nel primo caso i rilievi della Polizia municipale, nel secondo del 113.