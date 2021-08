Litigio in casa a San Giacomo, 49enne trasportato al Pronto soccorso

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ancora intervento di Carabinieri e stavolta anche del 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, per una violenta lite in famiglia avvenuta in un’abitazione a San Giacomo degli Schiavoni. L’intervento c’è stato ieri pomeriggio e un 49enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli con una ferita da taglio a un braccio.