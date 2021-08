L'auto non frena, scontro al semaforo della Marina di Chieuti: ferito un 45enne Copyright: Termolionline.it

MARINA DI CHIEUTI. Scontro tra due auto alla Marina di Chieuti, sulla statale 16. Nell’impatto coinvolti un’Audi e una Opel Meriva. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli. L’incidente è avvenuto al semaforo, poiché all’Audi non hanno funzionato i freni e la vettura è transitata col rosso. Ad avere la peggio proprio il conducente dell’auto in panne, il 45enne C. R, che ha riportato contusioni alla caviglia e all’anca ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.