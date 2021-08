In coma farmacologico la 16enne coinvolta nell'incidente sulla SP 51

TERMOLI. In condizioni critiche la ragazza di 16 anni coinvolta nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, nel grave incidente avvenuto sulla SP 51, al km 5,5, sulla strada litoranea che collega Termoli a Petacciato. La 16enne viaggiava assieme a due amici. Sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco e dal 118 Molise, con i volontari della Misericordia. Ha un politrauma cranico e toracico e i medici stanno valutando il trasferimento d'urgenza a Pescara. In ospedale anche gli altri due giovani, ma non condizioni meno gravi. Al momento è stata intubata e versa in coma farmacologico. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.

I Vigili del fuoco di Termoli hanno soccorso gli occupanti dell'auto, che poi sono stati affidati al personale del 118, gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l'auto e la zona del sinistro.