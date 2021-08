Tragedia di Ferragosto, clinicamente morta a Pescara la 16enne coinvolta nell'incidente

TERMOLI. Tragedia di Ferragosto, quella che si è consumata ieri a Termoli.

Clinicamente morta 16enne rimasta coinvolta nell'incidente di ieri sera, avvenuto sulla SP 51, intorno alle 19, la litoranea che collega Termoli a Petacciato. Troppo gravi le ferite riportate nell'uscita di strada, che ha causato il ribaltamento dell'auto. La 16enne era in compagnia di due amici. E' stata trasportata d'urgenza in ambulanza nella tarda serata all'ospedale di Pescara, ma per i medici abruzzesi è sopraggiunta la morte cerebrale.