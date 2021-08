Auto contro scooter sul litorale Nord, un 16enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Un altro 16enne, in sella al proprio scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'autovettura nella tarda serata di ieri, sul lungomare Nord di Termoli. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23.30, nel tratto finale di via Amerigo Vespucci. Sul posto la Polizia e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato il ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, con un trauma alla spalla, escoriazioni e una ferita al volto.