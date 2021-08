Vasto incendio a San Giacomo tra Ponticelli e zona Sinarca

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati in tarda serata, a Ferragosto, e nella notte, per domare un incendio di vaste proporzioni che divampato in contrada Ponticelli si è poi esteso verso il Sinarca. Diverse le segnalazioni dagli automobilisti in transito e dai residenti visto il fronte che andava ampliandosi. Un giorno di emergenze continue per il 115.