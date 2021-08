Furto di Ferragosto da Sarni Oro: trafugati gioielli e preziosi dalla gioielleria de ‘Lo Scrigno’

TERMOLI. I ladri non dormono mai, nemmeno a Ferragosto: la notte appena trascorsa, verso le 3.00 del mattino, alcuni ignoti sono riusciti a perpetrare all’interno del centro commerciale ‘Lo Scrigno’ di via Martiri della Resistenza: una volta sorpassata la saracinesca d’ingresso, si sono diretti nella gioielleria ‘Sarni Oro’ situata al piano strada proprio di fronte al supermercato, dove si sono introdotti dopo aver rotto la vetrina.

Una volta all’interno hanno agito in pochi minuti, mentre l’allarme del centro commerciale suonava: ingente il bottino, principalmente gioielli e preziosi, che gli ignoti sono riusciti a portare via. Sul colpo indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli che stanno controllando anche le telecamere di sicurezza interne per avere indizi utili per risalire all’identità dei ladri.