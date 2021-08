Ancora sangue sulle strade del Molise, Carabiniere 37enne muore nello scontro tra auto e moto

ISERNIA. Settimana di Ferragosto drammatica sulle strade molisane. A poche ore dal tragico ribaltamento avvenuto a Termoli, un 37enne Carabiniere è deceduto sulla statale 85, nei pressi del centro commerciale “I Melograni”.

Il centauro, originario di Monteroduni, era alla guida della sua moto e si è scontrato con una Renault Scenic.

Al vaglio delle forze dell’ordine le cause del sinistro. Sul posto il 118 Molise, che ha trasferito il 37enne in condizioni critiche all’ospedale Veneziale di Isernia, la gravità delle ferite riportate tuttavia non ha dato scampo al militare dell’Arma.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia stradale.