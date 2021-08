Divampa un incendio alla zona artigianale di Guglionesi, sul posto i Vigili del fuoco

GUGLIONESI. L'emergenza incendi torna ad acuirsi nel giorno in cui le temperature salgono in modo repentino e non c'è tregua per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati a intervenire su più fronti. L'ultimo rogo è divampato alla periferia di Guglionesi, su un costone attiguo alla zona artigianale. Luogo particolarmente impervio, sono stati richiesti anche dei rinforzi, per evitare che il fronte si propagasse troppo e diventasse incontrollabile, vista la vicinanza con le abitazioni.