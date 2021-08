LARINO. Un vero e proprio inferno di fuoco quello divampato oggi lungo la statale Bifernina. Vento caldo di origine africana, con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, carburante d'eccezione per il rogo che ha concesso il bis dopo quello di ieri, creando enormi disagi alla circolazione, costretta ad essere deviata sulla viabilità locale dall'Anas. Ma quello del pomeriggio è stato un incendio di portata assai più ampia, con un tratto di quasi due chilometri coinvolto, dove le fiamme sono state alte metri, visibili da lontano, così come il fumo, avvistato in tutta la valle del Biferno.

All'opera diverse squadre dei Vigili del fuoco, associazionei di volontari della Protezione civile, forze dell'ordine e gli operai dell'Anas.

Il rogo ha interessato anche impianti di inerti insediati in quel tratto.