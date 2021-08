TERMOLI. L’emergenza incendi sembra non conoscere la parola fine: dopo le prime due domeniche di agosto in cui il fuoco ha flagellato la costa del Basso Molise, poco fa un nuovo incendio sta minacciando la zona di Rio Vivo.

Le fiamme, raccontano i residenti, «si muovono in fretta verso le abitazioni» mentre i Vigili del Fuoco, immediatamente allertati dai residenti, stanno arrivando per domarle. L’incendio è scoppiato pochissimi minuti fa ed è stato ripreso nella zona di via Rio Lungo.