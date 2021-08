Ha smesso di battere il cuore della 16enne, è morta all'ospedale di Pescara

TERMOLI. Ha cessato di battere nel primo pomeriggio di oggi il cuore della 16enne rimasta coinvolta nel tragico incidente della sera di Ferragosto sulla Sp 51, tra Petacciato e Termoli. Era ricoverata dalla tarda serata all'ospedale di Pescara, dov'era giunta in coma, con l'ambulanza partita dall'ospedale San Timoteo.

Ora la Polizia di Stato, con gli agenti del commissariato coordinati dal vicequestore Maria Concetta Piccitto, indagheranno per omicidio stradale il ragazzo che conduceva la Mini sulla litoranea, nell'auto assieme alla ragazza e a un altro amico minorenne. Il 19enne è risultato anche positivo al test alcolemico, con 1,3.

Nell’affrontare quel tratto dove curva leggermente l’auto ha perso il controllo ed è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi e arrestando la propria marcia a 180 gradi, diversi metri oltre la sede stradale.

Ad avere la peggio proprio la giovanissima, che ha accusato gravi traumi sia toracico-addominali che cranici.

Sul posto sono intervenuti per primi Vigili del fuoco e 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli e l’ambulanza India di Campomarino, poi è sopraggiunta la volante della Polizia di Stato, che ha compiuto i rilievi e ora sta portando avanti l’attività d’indagine per ricostruire dinamica e cause dell’uscita di strada.

La 16enne è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, ma subito i medici si sono accorti della gravità delle sue condizioni, peraltro è giunta già in coma. Qualche ora per diagnosi e per stabilizzarla, poi l’immediato trasferimento all’ospedale di Pescara, dove i medici abruzzesi non hanno potuto fare molto, che non rilevare già nella notte la morte cerebrale.

Nemmeno 40 ore dopo il suo arrivo all'ospedale la 16enne ha spirato.