A14. Incidente tra un camion e un camper sull'autostrada A14 in direzione Sud, al km 458,4, nel territorio di Montenero di Bisaccia. Coinvolta una famiglia di Lucca, padre, madre e due figlie. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e i Vigili del fuoco di Vasto, oltre alla Polizia autostradale di Vasto Sud. Due chilometri di coda attualmente sono stati segnalati dalla società Autostrade Spa.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17.

Per fortuna, dalle prime informazioni, non dovrebbero esserci conseguenze gravi per le cinque persone soccorse, quattro nel camper e il camionista.