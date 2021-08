In vacanza a Termoli con l'auto e tornano in treno, vettura rubata in pieno centro

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Da Modena a Termoli per un viaggio di piacere, le classiche ferie agostane. Ma il soggiorno sulla costa adriatica subisce un contrattempo imprevisto, il furto della loro auto. Una disavventura spiacevole a cui si aggiunge anche la difficoltà di reperire un viaggio di ritorno in treno a prezzi accettabili. Il furto è avvenuto nella notte del 12 agosto, in corso Mario Milano, al civico 29. «Ci hanno portato via una Peugeot 208 che avevamo appena finito di pagare – ci riferisce il turista modenese, mentre la compagna è molisana, di Campobasso - sotto la piazzetta della chiesa in un luogo seppur poco illuminato ma senza telecamere». Alla coppia spuntate fuori offerte da 250 euro, poi sono riusciti ad avere un doppio biglietto in economy a 140 euro, per il 30 agosto. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della compagnia di via Brasile. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288