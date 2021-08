Scontro tra auto e scooter in via Corsica, una 32enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Ennesimo scontro tra auto scooter di questo agosto infernale. E' avvenuto in tarda mattinata in via Corsica. Ad avere la peggio la centaura 32enne, S. R., soccorsa dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli, che l'hanno trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Rilievi compiuti dagli agenti della Polizia municipale di Termoli.