SAN MARTINO IN PENSILIS. In lutto il mondo giallorosso a San Martino in Pensilis, si è spento a causa di un infarto fulminante, a soli 44 anni, uno dei carrieri: Domenico Menadeo. A ricordarlo sui social l’amico Raffaele Cirelli, che ne ha postato alcune foto coi colori dell’amato carro.

«Buon giorno, che tristezza questo destino beffardo... Buon viaggio "Amico mio", pochi giorni fa siamo stati insieme».

I funerali avranno luogo domattina, alle 10, alla chiesa madre di San Martino in Pensilis, ma non è consentito il corteo funebre per le restrizioni Covid.

Centinaia i messaggi di cordoglio e di solidarietà per l’amico carriere a cui un destino infausto ha spezzato la vita così presto.