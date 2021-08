Tragedia di Ferragosto, la Procura dispone anche una perizia tecnica sulla Mini

TERMOLI. Non ci sarà soltanto l’accertamento irripetibile dell’autopsia, fissata per lunedì mattina, all’ospedale San Timoteo, la Procura di Larino che indaga per omicidio stradale il 19enne che era alla guida della Mini disporrà anche una perizia tecnica approfondita sull’auto, per ricostruire nel dettaglio la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del tragico sinistro, costato la vita alla 16enne Valeria Cinalli.

Ieri mattina, il legale che cura la parte civile per conto della famiglia Cinalli, l’avvocato Ruggiero Romanazzi, si è recato a Larino, proprio per avere l’atto formale circa l’accertamento irripetibile di natura anatomo-patologica.

Approfondimenti medico-legali e tecnici decisi nell’ambito delle indagini successive al tragico incidente stradale avvenuto sulla SP 51, alle 19 circa di domenica scorsa, nel giorno di Ferragosto. La Procura, avvalendosi degli agenti del commissariato di Polizia di Termoli, sta investigando sulla dinamica dell’uscita di strada della Mini condotta da un 19enne termolese, iscritto nel registro delle notizie di reato per omicidio stradale.

Oltre alla nomina dei medici legali che effettueranno i prelievi, avvisate le parti, in modo che potranno anche far intervenire i consulenti di parte. Ciò comporterà che trascorreranno diversi giorni prima che ai familiari sarà restituito il feretro della ragazza. Adempimenti ritenuti necessari dagli inquirenti, sul sinistro sta indagando la Polizia di Stato del commissariato di Termoli. All’esame alcolemico il giovane conducente è stato trovato positivo con 1,3 grammi per litro.

Il feretro della ragazza sarà trasportato domenica dall'ospedale di Pescara al San Timoteo.