TERMOLI. All’alba di stamane i militari della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Termoli, sono intervenuti per sgomberare le spiagge destinate alla libera fruizione illecitamente occupate con attrezzature da spiaggia di vario genere come ombrelloni, sdraio e lettini, in violazione dell’Ordinanza Balneare Regionale che vieta di lasciare le attrezzature nelle ore notturne.

Lo sgombero di stamattina, che ha interessato il litorale molisano e più precisamente il tratto di costa ricadente nel comune di Montenero di Bisaccia, è uno dei tanti interventi programmati e compiuti nell'ambito dell'Operazione nazionale “Mare Sicuro”, disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera.

Un'attività di polizia marittima che, sottolinea la Guardia Costiera, ha permesso quindi di restituire alla collettività circa 1.500 mq di arenile occupati da alcuni soggetti che, con le citate attrezzature balneari, avevano l’intento di assicurarsi per tutta l’estate un comodo spazio in prossimità della battigia.

Tutte le attrezzature balneari abusive sono state poste sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti volti ad identificare gli autori delle installazioni in spregio a qualsivoglia norma posta a tutela della libera fruizione del mare, dell’ambiente e dell’abusivismo demaniale marittimo.

L’attenzione da parte dei militari della Guardia Costiera rimane sempre alta e, per tale motivo, simili attività proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’intento di tutelare tutti coloro che agiscono nel pieno rispetto delle regole.