Rifiuti conferiti male e abbandoni, multe da Polizia locale e Guardie ecologiche

TERMOLI. Uno dei nervi scoperti di questa stagione estiva è senza ombra di dubbio l’inciviltà manifesta di chi deturpa la città non attendendosi alle norme di igiene urbana vigenti. A questo si aggiungono anche delle criticità legate all’organizzazione del servizio, che forse non è plasmato secondo le esigenze di una città turistica che d’estate raddoppia i propri utenti della raccolta differenziata. Combinato disposto micidiale, che provoca degrado. Ma ci sono le Guardie ecologiche e la Polizia locale, certo forse non riescono a tenere sotto controllo tutto il territorio, ma di segnalazioni e multe all’ufficio Ambiente ne portano in dote. Le ultime sanzioni in merito sono state comminate in questi ultimi giorni, proprio per comportamenti fuori dai canoni del comune senso civico. Repressione che colpisce quando gli appelli non si trasformano in prevenzione, brutto dirlo, ma funziona, forse, più il bastone che la carota. Uno degli ultimi episodi che hanno richiesto l’intervento delle guardie ambientali è avvenuto ieri in una zona residenziale come il quartiere Sant’Alfonso, dove un cumulo di rifiuti gettati così alla rinfusa sono stati esaminati per risalire a chi se ne era disfatto.