Trovato senza vita il 19enne Luca Villani, era scomparso l'11 agosto a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO. E' stato trovato senza vita, dieci giorni dopo la sua scomparsa, il 19enne Luca Villani, di cui sorelle e fratelli avevano diffuso un appello social, dopo aver presentato la denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

Ad annunciarlo il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti.

«Dopo giorni di ricerche, appelli e apprensione per la sorte di Luca, stamattina questa storia ha avuto l’epilogo peggiore che ci si sarebbe mai potuto immaginare. Luca è stato trovato senza vita. Ci stringiamo tutti come comunità alla sua famiglia, chiedendo che ci sia il massimo rispetto per loro in questo particolare e drammatico momento da parte di ciascuno di noi. 19 anni sono davvero pochi per lasciare questo mondo. Che la terra ti sia lieve Luca. Un abbraccio affettuoso fin lassù».