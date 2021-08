Perde il controllo del suo scooter e rovina a terra, giovane trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri.

Un giovane alla guida di uno scooter di media cilindrata ha perso il controllo mentre transitava in via Ticino ed è rovinato a terra, facendosi male. Sul posto è intervenuto il 118 Molise, che ha trasferito in codice rosso il centauro al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. I rilievi sono stati affidati alla pattuglia della Polizia municipale, che ha anche disciplinato la circolazione.

Le ferite riportate dal ragazzo non sembravano comunque gravi, per fortuna. E’ stato medicato e sottoposto agli accertamenti del caso.