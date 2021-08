Addio a un altro giovane: morto al Neuromed il 22enne ferito nell'incidente in Alto Molise

AGNONE. Comunità di Agnone e dell'Alto Molise in lutto, si è spento ieri sera il 22enne rimasto coinvolto in un grave incidente nella notte tra mercoledì e giovedì, nel tratto di strada tra Capracotta e Agnone. Mentre stava rientrando in paese dopo una cena di classe con gli amici, il ragazzo ha perso il controllo dell'auto di cui era alla guida, che si è ribaltata. Il 22enne ha subito un grave trauma cranico con emorragia cerebrale, portato d'urgenza al Neuromed di Pozzilli, in coma farmacologico, non ce l'ha fatta.