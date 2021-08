Tragedia di Ferragosto: iniziata l'autopsia al San Timoteo

TERMOLI. Doppio impegno per i consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Larino, con la Pm Marianna Meo che ha preso in carico il fascicolo della collega Ilaria Toncini, nell’inchiesta sul reato di omicidio stradale ascritto al 19enne termolese che guidava la Mini uscita fuori strada nella serata di Ferragosto, incidente costato la vita alla 16enne Valeria Cinalli. Stamani alle 10 formalizzato l’incarico al medico legale dell’ateneo di Foggia, che esegue subito dopo l’autopsia sulla salma dell’adolescente, assistiito a un collaboratore, trasportata all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, mentre partiranno in un secondo momento anche gli accertamenti tecnici sulla stessa macchina, nel deposito giudiziario autorizzato dove è custodita in regime di sequestro.

L’esame autoptico è iniziato intorno alle 11.30 nella sala mortuaria di viale San Francesco.