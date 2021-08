MOLISE. Era stato ampiamente annunciato nelle scorse ora e questa sera, martedì 24 agosto, il maltempo ha colpito il Molise dopo mesi di siccità.

Rovesci e temporali hanno colpito, seppure in quantità differente, soprattutto il Basso Molise dopo la pioggia è caduta copiosa verso le 20.30, accompagnata da tuoni e fulmini.

In altri casi, al posto dei rovesci, è caduta copiosa la grandine: è il caso di Petrella Tifernina dove la strada è stata letterale te ricoperta dai chicchi bianchi, come mostra la foto postata dal sindaco Alessandro Amoroso.

Strade allagate, ma anche garages e cantine e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco in soccorso, soprattutto, degli automobilisti: verso le 23 il 115 di Termoli è intervenuto sulla provinciale di Contrada Lauretta direzione Nuova Cliternia, vicino residence Santa Monica in soccorso di un automobilista che, per evitare un albero caduto a causa del maltempo, è finito con la sua vettura nel dosso laterale restando incastrato, come documentano le immagini postate da Matteo Ciuffreda.

Albero caduto anche a Ururi, per la strada per L'Ente di Riforma, nelle vicinanza del podere Bontempo.