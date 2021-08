Barcolla e poi cade a terra, soccorso dal 118 e dagli agenti del Commissariato

TERMOLI. Intervento del 118 Molise e della volante della Polizia di Termoli nel tardo pomeriggio di ieri, per un uomo che immerso nei fumi dell'alcol camminava barcollando nella zona alle spalle dell'ospedale San Timoteo. Il tizio, poi caduto sull'erba adiacente al marciapiede, è stato soccorso e portato al vicino presidio ospedaliero, non si reggeva in piedi.