CAMPOMARINO. Dopo il fuoco arriva l'acqua, ma per il territorio di Campomarino è sempre l'Apocalisse. Agricoltori, amministratori e associazioni, ciascuno per competenze proprie, in sopralluogo stamani dopo la tromba d'aria notturna che ha sconvolto il comprensorio.

Danni enormi, specie alle coltivazioni, con vigneti abbattuti a terra, per ettari ed ettari.

Ci ha scritto Maurizio Carriero: «Questa è la situazione dopo il violento temporale di ieri nella zona di Campomarino in agro Colle Savino, danni all'agricoltura e tutta la zona senza corrente da ieri sera», inviandoci foto che documentano il disastro.

Alberi abbattuti ovunque, centinaia quelli del Bosco Fantine, come ci ha riferito Luigi Lucchese, dell'associazione Ambiente Basso Molise.

Vigili del fuoco costretti a numerosi interventi.

Anche Maria Concetta Raimondo di Confagricoltura Molise ci ha riferito di un vero e proprio disastro.