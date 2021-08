Auto contro scooter a Campomarino, giovane centauro al Pronto soccorso

CAMPOMARINO. Incidente tra auto e scooter nella mattinata di oggi a Campomarino, nell'intersezione tra via Favorita e via De Simone. La vettura avrebbe travolto il ciclomotore, nel centro del paese. A intervenire una pattuglia della Polizia locale e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli il giovane in sella alla due ruote, con un trauma alla spalla e alcune escoriazioni.