In fiamme una vettura finita già in panne, rogo estinto dai Vigili del fuoco

MONTENERO DI BISACCIA. Auto in fiamme a Montenero di Bisaccia e sul posto intervengono i Vigili del fuoco col nucleo Aib. La richiesta di soccorso è avvenuta alle 18, da una zona prossima al cimitero comunale.

L'auto si era arrestata in un tratto di strada allagata e subito dopo si è incendiata. La squadra del distaccamento di Termoli era impegnata per altri interventi di allagamenti sul territorio del Basso Molise. Il 115 ha spento l'incendio, messo in sicurezza lauto e ha fatto defluire l'acqua per ripristinare la circolazione veicolare del luogo.