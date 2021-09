Forzate serrature alle auto in sosta alla stazione ferroviaria di Petacciato

PETACCIATO. Continuano gli episodi di cronaca alla stazione ferroviaria di Petacciato-Montenero di Bisaccia.

Ieri pomeriggio ancora una volta pendolari finiti loro malgrado in cronaca. Auto parcheggiate in sosta nel piazzale trovate forzate al rientro dal lavoro. In particolare una Fiat Multipla, con la serratura scassinata e alcuni documenti smarriti, oltre a tutto quello che c’era all’interno rovistato e sballottato. Su questo tentato furto ci sarà una denuncia ai Carabinieri della locale stazione di Petacciato, che sarà presentata oggi.