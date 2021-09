Tremiti: natante alla deriva con due coppie milanesi, in salvo con la motovedetta del 112

ISOLE TREMITI. Nell’area marina dell’Arcipelago delle Isole Tremiti, a circa 3 miglia marine dall’Isola di San Domino, in mare aperto, l’equipaggio della Motovedetta Cc 817 "Costantini" del comando provinciale Carabinieri di Foggia, in servizio di vigilanza sulla rotta Rodi Garganico–Isola di San Domino, ha avvistato un’imbarcazione alla deriva in balia del vento maestrale i cui occupanti richiedevano animatamente aiuto.

Immediatamente i Carabinieri attivavano la procedura di soccorso alla "pilotina" con a bordo 2 coppie di diportisti milanesi, in stato di apprensione per un’avaria al motore ed il forte moto ondoso, che rendeva difficoltoso governare il natante di m. 6.50.

Le critiche condizioni marine rendevano necessario l’utilizzo del gommone in dotazione alla Motovedetta, con cui l’equipaggio soccorreva e conduceva i malcapitati, indenni, al Porto dell’Isola di San Domino, ove i Carabinieri della Stazione Isole Tremiti fornivano loro assistenza.