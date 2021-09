Tragedia a Tavenna: un 16enne muore in sella alla moto da cross, ferito un coetaneo

TAVENNA. Un altro tragico incidente porta via un 16enne nel basso Molise. E' avvenuto nel pomeriggio di oggi, in località Colle dell'Ulivo a Tavenna, appena fuori dal paese. Due adolescenti sono usciti per un giro in moto da cross e per cause al vaglio dei militari dell'Arma della stazione di Palata, sono rimasti coinvolti in un incidente. Nulla da fare per uno dei due, all'arrivo dei soccorritori del 118 dalla postazione di Castelmauro.

Notizia in aggiornamento