Malore sul campo di bocce, 71enne trasportato al San Timoteo

MONTENERO DI BISACCIA. Attimi di paura poco hanno scandito il tardo pomeriggio di oggi. Un 71enne del posto ha accusato un malore nei pressi del campo di bocce di via Madonna di Bisaccia. L’uomo in compagnia di amici era nel campetto per l’abituale partita pomeridiana di bocce, improvvisamente si è accasciato a terra. A prestare soccorso il personale medico della locale postazione del 118 ed i volontari della Misericordia che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Di pregevole spessore l’intervento dei compagni di bocce che oltre ad allertare i soccorsi si sono prodigati alla messa in sicurezza del 71enne.