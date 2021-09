San Severo: Polizia di Stato arresta 3 persone per spaccio, sequestrati 5 kg di droga

SAN SEVERO. In due distinte operazioni antidroga, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio che rientrano nel cd “alto impatto” e che vedono la partecipazione congiunta di diverse forze dell’ordine nelle aree a maggior densità criminale, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno arrestato tre persone: una di Apricena, due di Sannicandro.

Nel primo caso, gli agenti del Commissariato si sono imbattuti in un cinquantasettenne, vecchia conoscenza con diversi precedenti di polizia. La presenza dell’uomo, che era a bordo della propria auto, ha insospettito gli agenti che lo hanno controllato trovando, all’interno dell’auto, alcuni involucri di sostanza presumibilmente stupefacente. Per questo, l’uomo è stato accompagnato in Commissariato ove successivi accertamenti della Polizia Scientifica hanno acclarato che si trattasse di cocaina per un peso di circa 20 grammi. Per questo il pregiudicato è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Nei giorni successivi l’arresto è stato convalidato dall’autorità Giudiziaria.

Analoga attività è stata effettuata dagli Agenti del Commissariato, nei pressi dell’imbocco autostradale di San Severo, durante un controllo ad una coppia di Sannicandro, lui 52 anni pregiudicato, lei 32. Gli agenti, insospettitisi della presenza dei due, hanno deciso di procedere agli opportuni accertamenti. Nel corso del controllo hanno notato nel cofano dell’utilitaria un pacco regalo. Visto l’atteggiamento dell’uomo i due sono stati accompagnati in ufficio e sottoposti a perquisizione; qui con grande sorpresa all’interno del pacco sono state trovate 10 confezioni termo sigillate di marjuana del perso di circa 5 chili. I due sono stati arrestati; l’uomo tradotto presso la casa circondariale, la compagna ai domiciliari. Nei giorni successivi l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.